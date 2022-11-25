Свердловская область получит более 887 миллионов рублей на строительство коммунальной инфраструктуры

«Станция в поселке Черноисточинск близ Нижнего Тагила начнет работу в 2024 году. Здесь будет использоваться методика очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости