Свердловская область получит более 887 миллионов рублей на строительство коммунальной инфраструктуры
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2023 – 2024 годах в Свердловскую область направят более 887 миллионов рублей на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная». Об этом сообщают в правительстве России.
Распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Станция в поселке Черноисточинск близ Нижнего Тагила начнет работу в 2024 году. Здесь будет использоваться методика очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования», – говорится в сообщении.
Мощность объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки. Заявляется, что это позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей региона.
Напомним, что жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на грязную воду из крана в своих квартирах. Проблема не решается с октября этого года.
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