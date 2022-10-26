В трёх городах Свердловской области повысят стоимость проезда
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Поездки на автобусах в трёх городах Свердловской области станут дороже. В Верхней Пышме, Среднеуральске и Ирбите поднимают плату за проезд. Об этом говорится в постановлениях Региональной энергетической комиссии.
Теперь жителям Верхней Пышмы и Среднеуральска за поездку и провоз багажа на автобусах нужно будет платить 27 рублей (сейчас 25 рублей). В пригородном сообщение проезд будет стоить 2,74 рубля за километр. В Ирбите же проезд будет стоить 25 рублей (сейчас 21 рубль).
Постановления вступят в силу 5 ноября.
Напомним, что в Екатеринбурге проезд в общественном транспорте тоже может подорожать. Такая заявка уже рассматривается Региональной энергетической комиссией.
Теперь жителям Верхней Пышмы и Среднеуральска за поездку и провоз багажа на автобусах нужно будет платить 27 рублей (сейчас 25 рублей). В пригородном сообщение проезд будет стоить 2,74 рубля за километр. В Ирбите же проезд будет стоить 25 рублей (сейчас 21 рубль).
Постановления вступят в силу 5 ноября.
Напомним, что в Екатеринбурге проезд в общественном транспорте тоже может подорожать. Такая заявка уже рассматривается Региональной энергетической комиссией.
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