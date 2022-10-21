В Екатеринбурге вновь может подорожать проезд в общественном транспорте
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы города Андрей Корюков.
Как рассказал Андрей Корюков, соответствующая заявка уже подана в Региональную энергетическую комиссию.
По данным издания ЕАН, проезд в общественном транспорте может подорожать на один рубль.
Как рассказал Андрей Корюков, соответствующая заявка уже подана в Региональную энергетическую комиссию.
«Региональная энергетическая комиссия рассматривает эти заявки. И в зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, то такие тарифы и будут утверждены», – рассказал Корюков.
По данным издания ЕАН, проезд в общественном транспорте может подорожать на один рубль.
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