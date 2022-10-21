В Екатеринбурге вновь может подорожать проезд в общественном транспорте

«Региональная энергетическая комиссия рассматривает эти заявки. И в зависимости от того, какие расходы они признают на следующий год, то такие тарифы и будут утверждены», – рассказал Корюков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вновь планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы города Андрей Корюков.Как рассказал Андрей Корюков, соответствующая заявка уже подана в Региональную энергетическую комиссию.По данным издания ЕАН, проезд в общественном транспорте может подорожать на один рубль.