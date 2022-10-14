Магазины METRO временно закрылись в Екатеринбурге

«О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в METRO.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге временно приостановили работу торговые центры METRO и интернет-магазин. Это связано с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.Как сообщили в телеграм-канале компании, сейчас выясняются причины технического сбоя.