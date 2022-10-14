Магазины METRO временно закрылись в Екатеринбурге
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно приостановили работу торговые центры METRO и интернет-магазин. Это связано с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы.
Как сообщили в телеграм-канале компании, сейчас выясняются причины технического сбоя.
Как сообщили в телеграм-канале компании, сейчас выясняются причины технического сбоя.
«О возобновлении работы компания сообщит отдельно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – добавили в METRO.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из Еланского гарнизона домой вернули около 700 мобилизованных
14 октября 2022
14 октября 2022
В Екатеринбурге ожидаются неполадки в работе телевидения и радио
17 октября 2022
17 октября 2022
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет «закладчик»
10 октября 2022
10 октября 2022