Госдолг Свердловской области вырос до 103,35 млрд рублей
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госдолг Свердловской области за месяц вырос на 400 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте областного министерства финансов.
По данным на 1 октября 2022 года, госдолг Свердловской области составляет 103 345 902 рубля.
Напомним, что в начале года размер госдолга региона снизился ниже отметки в 100 миллиардов рублей. Однако затем сумма вновь начала расти.
По данным на 1 октября 2022 года, госдолг Свердловской области составляет 103 345 902 рубля.
Напомним, что в начале года размер госдолга региона снизился ниже отметки в 100 миллиардов рублей. Однако затем сумма вновь начала расти.
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