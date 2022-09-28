Госдолг Свердловской области вырос до 103,35 млрд рублей

10.25 Пятница, 7 октября 2022
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госдолг Свердловской области за месяц вырос на 400 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте областного министерства финансов.

По данным на 1 октября 2022 года, госдолг Свердловской области составляет 103 345 902 рубля.

Напомним, что в начале года размер госдолга региона снизился ниже отметки в 100 миллиардов рублей. Однако затем сумма вновь начала расти.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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