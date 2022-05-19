Госдолг Свердловской области превысил 100 миллиардов рублей
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области снова превысил 100 миллиардов рублей. Это следует из обновленных данных Минфина РФ.
Согласно данным на 1 мая, госдолг региона составляет 100 миллиардов 215 миллионов 628 тысяч рублей. Еще в апреле госдолг Свердловской области снижался до 99,77 миллиарда рублей.
На данный момент больше размер государственного долга только у трех субъектов РФ: Нижегородской области (104,2 млрд), Москвы (153 млрд) и Московской области (268,9 млрд).
Согласно данным на 1 мая, госдолг региона составляет 100 миллиардов 215 миллионов 628 тысяч рублей. Еще в апреле госдолг Свердловской области снижался до 99,77 миллиарда рублей.
На данный момент больше размер государственного долга только у трех субъектов РФ: Нижегородской области (104,2 млрд), Москвы (153 млрд) и Московской области (268,9 млрд).
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