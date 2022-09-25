Производителям зерна в Свердловской области выделят еще 47 миллионов рублей
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Свердловские аграрии получат 47,2 миллиона рублей на возмещение до 50% затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Деньги выделены из резервного фонда Правительства России.
Напомним, что ранее из федерального бюджета свердловским аграриям было выделено 47,9 миллиона рублей. То есть общий объем господдержки за счет средств федерального бюджета составит 95,1 миллиона рублей. Финансирование поможет аграриям увеличить объем производства зерна.
Как сообщили в департаменте информполитики области, план по уборке зерновых в этом году уже перевыполнен. Валовый сбор зерна приближается к 900 тысячам тонн при плановых значениях в 697 тысяч тонн. Урожайность составляет 28,5 центнера с одного гектара, что в полтора раза выше, чем в прошлом году.
В основном собранное зерно идет на корм животных. Обеспечение животноводческой отросли кормами– одна из составляющих продовольственной безопасности региона.
Напомним, что ранее из федерального бюджета свердловским аграриям было выделено 47,9 миллиона рублей. То есть общий объем господдержки за счет средств федерального бюджета составит 95,1 миллиона рублей. Финансирование поможет аграриям увеличить объем производства зерна.
Как сообщили в департаменте информполитики области, план по уборке зерновых в этом году уже перевыполнен. Валовый сбор зерна приближается к 900 тысячам тонн при плановых значениях в 697 тысяч тонн. Урожайность составляет 28,5 центнера с одного гектара, что в полтора раза выше, чем в прошлом году.
В основном собранное зерно идет на корм животных. Обеспечение животноводческой отросли кормами– одна из составляющих продовольственной безопасности региона.
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