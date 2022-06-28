В преддверии выборов свердловского губернатора чиновникам поднимут зарплату

15.26 Четверг, 7 июля 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об индексации заработной платы государственных гражданских служащих.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, оклады государственных гражданских служащих повысят на 4% с 1 августа.

Ранее мы писали, что в области также досрочно проиндексировали заработную плату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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14:27 Камеры-треноги установили на ремонтируемых участках трасс Свердловской области
13:54 СОФПП подписал в Екатеринбурге соглашения с Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркетом»
13:21 В Первоуральске сотрудница банка оформляла на клиентов кредиты без их ведома
12:59 Родителей детсадовцев в Екатеринбурге предупредили о вспышке опасного вируса
12:20 Под тяжестью грузовика обрушился мост в Свердловской области
11:51 На Уралмаше в Екатеринбурге изменится схема движения автобусов и троллейбусов
11:29 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка
10:52 Трех человек спасли огнеборцы из горящей многоэтажки в Екатеринбурге
10:28 На стене лицея на Химмаше в Екатеринбурге повился арт-объект
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