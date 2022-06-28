В преддверии выборов свердловского губернатора чиновникам поднимут зарплату
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об индексации заработной платы государственных гражданских служащих.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, оклады государственных гражданских служащих повысят на 4% с 1 августа.
Ранее мы писали, что в области также досрочно проиндексировали заработную плату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации региона, оклады государственных гражданских служащих повысят на 4% с 1 августа.
Ранее мы писали, что в области также досрочно проиндексировали заработную плату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений.
Напомним, что выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования, 11 сентября.
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