В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области досрочно проиндексируют заработную плату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.Заработную плату проиндексируют на 4% с 1 августа этого года. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов только с 1 сентября.Данная индексация направлена на поддержку работников отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие «майских указов» президента России, а также работников МФЦ.Согласно майскому указу, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. При этом зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны вырасти до 200% средней зарплаты по региону.