В Свердловской области досрочно проиндексируют зарплаты медикам, учителям и соцработникам
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области досрочно проиндексируют заработную плату работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Заработную плату проиндексируют на 4% с 1 августа этого года. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов только с 1 сентября.
Данная индексация направлена на поддержку работников отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие «майских указов» президента России, а также работников МФЦ.
Согласно майскому указу, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. При этом зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны вырасти до 200% средней зарплаты по региону.
Заработную плату проиндексируют на 4% с 1 августа этого года. Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов только с 1 сентября.
Данная индексация направлена на поддержку работников отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие «майских указов» президента России, а также работников МФЦ.
Согласно майскому указу, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону. При этом зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должны вырасти до 200% средней зарплаты по региону.
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