В Екатеринбурге закрылись почти все супермаркеты «Елисей»
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закрылись почти все супермаркеты торговой сети «Елисей». Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на владельца сети Александра Оглоблина, супермаркеты закрываются из-за их низкой рентабельности и высокой конкуренции дискаунтеров.
Еще в 2019 году в Екатеринбурге работали 22 супермаркета сети «Елисей». В конце прошлого года остались только семь магазинов. А теперь работает лишь один супермаркет данной сети – на улице Шейнкмана, 7.
Александр Оглоблин заявил, что вместо супермаркетов будет развивать оставшиеся четыре гастронома «Елисейский», фабрику готовой еды «Фабрика еды Гебо» и франшизу «Бара здоровых привычек».
Еще в 2019 году в Екатеринбурге работали 22 супермаркета сети «Елисей». В конце прошлого года остались только семь магазинов. А теперь работает лишь один супермаркет данной сети – на улице Шейнкмана, 7.
Александр Оглоблин заявил, что вместо супермаркетов будет развивать оставшиеся четыре гастронома «Елисейский», фабрику готовой еды «Фабрика еды Гебо» и франшизу «Бара здоровых привычек».
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