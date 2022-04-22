В екатеринбургском аэропорту Кольцово сокращают 67 сотрудников
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургский аэропорт Кольцово сокращает персонал на 3 % из-за снижения пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Сокращения затронули 67 сотрудников (это 3% от общей численности). Аэропорт впервые прибегает к этой мере за последние годы. В условиях пандемии 2020-го года нам удалось сохранить персонал и избежать подобных мер», – значится в сообщении пресс-службы Кольцово.
Согласно сообщению авиагавани, все сокращения проводятся в соответствии с Трудовым кодексом и обязательствами.
Ранее «Вечерние ведомости» сообщали, что авиакомпания «Уральские авиалинии» исключает сразу несколько надбавок к заработной плате пилотов.
«Сокращения затронули 67 сотрудников (это 3% от общей численности). Аэропорт впервые прибегает к этой мере за последние годы. В условиях пандемии 2020-го года нам удалось сохранить персонал и избежать подобных мер», – значится в сообщении пресс-службы Кольцово.
Согласно сообщению авиагавани, все сокращения проводятся в соответствии с Трудовым кодексом и обязательствами.
Ранее «Вечерние ведомости» сообщали, что авиакомпания «Уральские авиалинии» исключает сразу несколько надбавок к заработной плате пилотов.
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