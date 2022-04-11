«Уральские авиалинии» подтвердили сокращение нескольких надбавок к зарплатам пилотов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» исключает сразу несколько надбавок к заработной плате пилотов. Эту информацию «Вечерним ведомостям» подтвердили в пресс-службе авиакомпании.
Сообщения о том, что «Уральские авиалинии» лишат пилотов пяти надбавок, появились в сети в начале апреля. Соответствующий документ об изменении условий трудового договора распространили в отраслевых телеграм-каналах.
Из уведомления следует, что с 1 июня в положениях об оплате труда пилотов исключат такие надбавки:
- за знание и применение иностранного языка;
- за качество работы;
- за ввод в строй и стажировку.
Также будут исключены коэффициент к комплексной часовой тарифной ставке (за налет) и оплата рабочего времени экипажа при задержках рейсов более суток вне базового аэропорта.
В «Уральских авиалиниях» нам ответили, что надбавки к зарплате у летных экипажей действительно исключат в рамках масштабных антикризисных мер.
«В авиакомпании «Уральские авиалинии» разработан и реализуется масштабный антикризисный план. Мы сократили расходы, перераспределили ресурсы, оптимизировали производственные процессы. Мера вынужденная», — заявили в компании.
На фоне сложной геополитической ситуации и по причине западных санкций «Уральские авиалинии» не могут осуществлять международные рейсы, также ограничения в работе южных аэропортов страны привели к снижению пассажиропотока. «В текущем режиме наша главная задача — сохранить высококвалифицированный коллектив. Офисный персонал частично находится в вынужденном, оплачиваемом простое. У летных экипажей из заработной платы исключили несколько надбавок», — сообщили в компании, уточнив, что все антикризисные меры принимаются строго в рамках действующего законодательства.
При этом представители авиаперевозчика оставили без комментариев конкретные суммы изменившихся зарплат. В телеграм-канале «Авиаторщина», который пишет о российском рынке пассажирских авиаперевозок, сообщалось, что с июня максимальная зарплата (при налёте 90 часов в месяц) до вычета налогов у командиров воздушных судов (КВС) составит 294,7 тыс., а у вторых пилотов (ВП) — 185,4 тыс. рублей. При этом с 1 декабря максимальная зарплата у КВС до вычета налогов составляла примерно 421 тыс., а у ВП — 256 тыс. рублей, сообщал телеграм-канал.
В документе о новой системе оплаты труда указано, что если сотрудник не согласен с условиями, ему будет предложена другая имеющаяся работа (как в соответствии с квалификацией, так и нижеоплачиваемая). При отсутствии такой работы или отказе от нее трудовой договор будет прекращен.
Сообщения о том, что «Уральские авиалинии» лишат пилотов пяти надбавок, появились в сети в начале апреля. Соответствующий документ об изменении условий трудового договора распространили в отраслевых телеграм-каналах.
Из уведомления следует, что с 1 июня в положениях об оплате труда пилотов исключат такие надбавки:
- за знание и применение иностранного языка;
- за качество работы;
- за ввод в строй и стажировку.
Также будут исключены коэффициент к комплексной часовой тарифной ставке (за налет) и оплата рабочего времени экипажа при задержках рейсов более суток вне базового аэропорта.
В «Уральских авиалиниях» нам ответили, что надбавки к зарплате у летных экипажей действительно исключат в рамках масштабных антикризисных мер.
«В авиакомпании «Уральские авиалинии» разработан и реализуется масштабный антикризисный план. Мы сократили расходы, перераспределили ресурсы, оптимизировали производственные процессы. Мера вынужденная», — заявили в компании.
На фоне сложной геополитической ситуации и по причине западных санкций «Уральские авиалинии» не могут осуществлять международные рейсы, также ограничения в работе южных аэропортов страны привели к снижению пассажиропотока. «В текущем режиме наша главная задача — сохранить высококвалифицированный коллектив. Офисный персонал частично находится в вынужденном, оплачиваемом простое. У летных экипажей из заработной платы исключили несколько надбавок», — сообщили в компании, уточнив, что все антикризисные меры принимаются строго в рамках действующего законодательства.
При этом представители авиаперевозчика оставили без комментариев конкретные суммы изменившихся зарплат. В телеграм-канале «Авиаторщина», который пишет о российском рынке пассажирских авиаперевозок, сообщалось, что с июня максимальная зарплата (при налёте 90 часов в месяц) до вычета налогов у командиров воздушных судов (КВС) составит 294,7 тыс., а у вторых пилотов (ВП) — 185,4 тыс. рублей. При этом с 1 декабря максимальная зарплата у КВС до вычета налогов составляла примерно 421 тыс., а у ВП — 256 тыс. рублей, сообщал телеграм-канал.
В документе о новой системе оплаты труда указано, что если сотрудник не согласен с условиями, ему будет предложена другая имеющаяся работа (как в соответствии с квалификацией, так и нижеоплачиваемая). При отсутствии такой работы или отказе от нее трудовой договор будет прекращен.
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