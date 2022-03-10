Свердловские власти считают обоснованным рост цен на хлеб
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Власти Свердловской области считают рост цен на хлебобулочные изделия обоснованным. Министр АПК региона Артем Бахтерев заявил, что рост цен был запланирован и не связан с внешнеполитической ситуацией.
По словам министра, производители хлебобулочных изделий еще в декабре прошлого года вышли с инициативой в торговые сети о традиционном повышении цен на 10% в первом квартале 2022 года.
Министр АПК региона отметил, что в случае необоснованного завышения цен на продукты и лекарства власти буду жаловаться в Федеральную антимонопольную службу.
По словам министра, производители хлебобулочных изделий еще в декабре прошлого года вышли с инициативой в торговые сети о традиционном повышении цен на 10% в первом квартале 2022 года.
– Мы считаем, что это обоснованный рост. Критического роста цен на хлеб быть не должно, – заявил Бахтерев.
Министр АПК региона отметил, что в случае необоснованного завышения цен на продукты и лекарства власти буду жаловаться в Федеральную антимонопольную службу.
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