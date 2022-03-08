Жителей Екатеринбурга предупредили о подорожании хлеба
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 14 марта подорожает хлеб. Это связано с ростом цен на маргарин и упаковку, которые закупаются за границей.
Как сообщает Е1 со ссылкой на директора группы компаний «Частная пекарня "На Вишнёвой"» Анатолия Павлова, цена за хлеб с 24 рублей вырастет до 30 рублей уже со следующего понедельника, 14 марта.
Дело в том, что маргарин, сахар, упаковка и наклейка подорожали в два раза. По словам предпринимателя, стоимость маргарина за три дня выросла с 90 до 232 рублей, а сахара – с 45 до 75 рублей за килограмм. Другие сети также вынуждены на 5-10% поднять цены на хлеб.
Как сообщает Е1 со ссылкой на директора группы компаний «Частная пекарня "На Вишнёвой"» Анатолия Павлова, цена за хлеб с 24 рублей вырастет до 30 рублей уже со следующего понедельника, 14 марта.
Дело в том, что маргарин, сахар, упаковка и наклейка подорожали в два раза. По словам предпринимателя, стоимость маргарина за три дня выросла с 90 до 232 рублей, а сахара – с 45 до 75 рублей за килограмм. Другие сети также вынуждены на 5-10% поднять цены на хлеб.
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