У свердловчан возникали проблемы с безналичной оплатой
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о проблемах жителей Свердловской области с безналичным расчетом при использовании Apple Pay и Google Pay. Ранее сообщилось, что карты банков, попавших под санкции, нельзя будет использовать в этих сервисах, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна.
Напомним, что под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Однако в Сбербанке сообщают, что их клиенты смогут пользоваться картами Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений, пишут РИА Новости.
«Сбербанк на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме», – рассказали порталу Е1 в Сбербанке.
Портал «It’s My City» пишет, что у их читателя возникла проблема при оплате картами Тинькофф и Газпромбанка, которые под санкции не попали.
«С нашей стороны оплаты должны проходить. Полагаем, что банк, который обслуживает терминал оплаты может быть санкционным», — ответили одному из пользователей сотрудники техподдержки «Тинькофф».
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Напомним, что под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Однако в Сбербанке сообщают, что их клиенты смогут пользоваться картами Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений, пишут РИА Новости.
«Сбербанк на 27 февраля 2022 года не видит перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. Все они работают в штатном режиме», – рассказали порталу Е1 в Сбербанке.
Портал «It’s My City» пишет, что у их читателя возникла проблема при оплате картами Тинькофф и Газпромбанка, которые под санкции не попали.
«С нашей стороны оплаты должны проходить. Полагаем, что банк, который обслуживает терминал оплаты может быть санкционным», — ответили одному из пользователей сотрудники техподдержки «Тинькофф».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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