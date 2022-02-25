В ЦБ объяснили, как будут работать карты банков, попавших под санкции
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Карты всех платежных систем продолжают нормально работать в России, сообщает Банк России. Они работают на всей территории страны для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.
При этом карты банков, попавших под санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
«Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — говорится в сообщении ЦБ.
Под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Сбербанк заверил, что его клиенты смогут пользоваться за рубежом картой Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений, пишут РИА Новости.
При этом карты банков, попавших под санкции, нельзя использовать в ApplePay и GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
«Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции», — говорится в сообщении ЦБ.
Под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Сбербанк заверил, что его клиенты смогут пользоваться за рубежом картой Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений, пишут РИА Новости.
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