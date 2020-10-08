Инфляция в Свердловской области достигла самого высокого за год уровня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале в сентябре годовая инфляция достигла 3,1 %, что является самым высоким уровнем за весь 2020 год.Добавим, что такой высокий уровень инфляции также зафиксировали в апреле этого года. После этого показатель начал снижаться и в июне составил 2,7% вместо 3,1%. Однако в июле прирост цен вновь начал расти, в августе инфляция достигла 3%.По данным Свердловскстата, значительно выросли цены на продукты – на 4,5%. Также на 3,3% подорожали непродовольственные товары, а цены на услуги повысились на 1,4 %.В месячном выражении инфляция была зафиксирована на непродовольственные товары (+0,7%), а продукты, наоборот, подешевели на 0,1%. Также на 0,5% снизилась стоимость услуг.