«Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов

Валерия Руббо, Дарья Костромина © Вечерние ведомости

На вторую очередь торгового центра «Мега» в Екатеринбурге потратят сумму порядка 5 миллиардов рублей, об этом сообщили авторы проекта.В новой очереди будут комьюнити-центр, большой кинотеатр, фуд-корт и детская площадка. Пристрой планируется возвести в течение двух лет. Площадь второй очереди будет 29 тысяч квадратных метров.«Екатеринбург – это то пространство, которое стремится быть третьим местом. Третье место – куда ты приходишь после дома, после работы, это любимое тобой место по каким-то причинам, и я смею надеяться, что это не только то место, где ты просто совершаешь покупки, а это то место, где о тебе заботятся, где ты чувствуешь, что тебя услышали, поняли, и мы стремимся к этому», - прокомментировала управляющая екатеринбургского филиала «Меги» Айше Агекян.Концепция проекта «Redevelopment» заключается в том, чтобы показать жителям Екатеринбурга, что ТЦ «Мега» собирается стать именно этим «третьим местом».Строительство второй очереди в торговом центре разделят в 2 этапа, второй из которых будет закончен к 2022 году.Одним из уникальных проектов будет строительство комьюнити-центра, который будет находиться на центральном входе и аналогов которого в России еще нет. Это будет место, где сообщества будут проводить свои мероприятия, вести дискуссии о будущем и судьбе города. Также в нем будет поставлена музыкальная студия, кулинарная студия для проведения мастер-классов для взрослых и детей.«Сейчас уходит в прошлое старая парадигма бизнеса», - сказала Айше Агекян. Она предлагает посмотреть на бизнес по-новому, поэтому совсем скоро в торговом центре появятся новый кинотеатр, детская площадка, обновленный фуд-корт и, конечно, места для отдыха и работы.Организаторы пока что не представили всех деталей проекта, они будут раскрыты по мере их реализации.