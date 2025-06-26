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Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже после возгорания электропроводки в подъезде дома № 52/1 по улице Павлика Морозова оштрафовали управляющую компанию ООО «УКИКО».
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, после прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного выяснилось, что управляющей компанией были допущены нарушения.
В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ – «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», по результатам рассмотрения которого ООО «УКИКО» было оштрафовано на 250 тысяч рублей.
Прокуратура также намерена проконтролировать фактическое устранение нарушений. Об этом заявили в ведомстве.
Напомним, что в Нижнем Тагиле после подобной проверки на один год отстранили от должности генерального директора управляющей компании ООО «УКИКО». Согласно открытым данным, руководителем организации является Виктор Старокожев.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, после прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного выяснилось, что управляющей компанией были допущены нарушения.
«Они вырезались в многочисленных фактах неисполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. Так, например, в результате ненадлежащего обслуживания общедомового электрооборудования в подъезде дома произошло возгорание электропроводки»,
– сказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ – «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», по результатам рассмотрения которого ООО «УКИКО» было оштрафовано на 250 тысяч рублей.
Прокуратура также намерена проконтролировать фактическое устранение нарушений. Об этом заявили в ведомстве.
Напомним, что в Нижнем Тагиле после подобной проверки на один год отстранили от должности генерального директора управляющей компании ООО «УКИКО». Согласно открытым данным, руководителем организации является Виктор Старокожев.
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