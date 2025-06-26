Управляющую компанию «УКИКО» оштрафовали из-за ненадлежащего обслуживания дома в Реже

– сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Они вырезались в многочисленных фактах неисполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. Так, например, в результате ненадлежащего обслуживания общедомового электрооборудования в подъезде дома произошло возгорание электропроводки»,