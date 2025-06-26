В Нижнем Тагиле дисквалифицировали гендиректора УК «УКИКО»

– сказали в прокуратуре.

«На основании постановления заместителя прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила генеральный директор компании был привлечён мировым судьёй судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ – "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с грубым нарушением лицензионных требований". Суд, учтя неоднократные нарушения, допущенные должностным лицом, дисквалифицировал генерального директора управляющей компании на 1 год»,