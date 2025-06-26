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В Нижнем Тагиле дисквалифицировали гендиректора УК «УКИКО»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле после прокурорской проверки на один год отстранили от должности генерального директора управляющей компании ООО «УКИКО» из-за нарушений при обслуживании многоквартирных домов.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий было выявлено множество нарушений при управлении многоквартирными домами. Компания была обязана проводить гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления (проверять их на прочность и плотность), а также промывать и регулировать системы отопления у 24 домов, но не делала этого. Через некоторое время проверку провели повторно. Однако нарушения не были исправлены.
Кроме этого, ещё год, в июне 2024 года, назад прокуратурой были зафиксированы нарушения при обслуживании дома на улице Металлургов, 46. Там представители надзорного ведомства совместно со специалистом специалиста территориального отдела департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обнаружили ряд нарушений.
В их числе:
– разрушение лестничных пролётов;
– отсутствие окон и ограждающих решёток на межэтажных площадках;
– повреждение шифера кровли;
– неисправность отмостки;
– разрушение крыльца дома;
– нарушение целостности отделки кровли и фасада здания.
Также проблемы с отделкой были у домов на Чаплыгина, 9 и Ярославской, 1«А». У последнего дома ещё разрушались деревянные ступени и шатались перила.
Из-за этого в сентябре 2024 года управляющая компания была оштрафована на 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
Согласно открытым данным, генеральным директором управляющей организации является Виктор Старокожев.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий было выявлено множество нарушений при управлении многоквартирными домами. Компания была обязана проводить гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления (проверять их на прочность и плотность), а также промывать и регулировать системы отопления у 24 домов, но не делала этого. Через некоторое время проверку провели повторно. Однако нарушения не были исправлены.
Кроме этого, ещё год, в июне 2024 года, назад прокуратурой были зафиксированы нарушения при обслуживании дома на улице Металлургов, 46. Там представители надзорного ведомства совместно со специалистом специалиста территориального отдела департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обнаружили ряд нарушений.
В их числе:
– разрушение лестничных пролётов;
– отсутствие окон и ограждающих решёток на межэтажных площадках;
– повреждение шифера кровли;
– неисправность отмостки;
– разрушение крыльца дома;
– нарушение целостности отделки кровли и фасада здания.
Также проблемы с отделкой были у домов на Чаплыгина, 9 и Ярославской, 1«А». У последнего дома ещё разрушались деревянные ступени и шатались перила.
Из-за этого в сентябре 2024 года управляющая компания была оштрафована на 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
«На основании постановления заместителя прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила генеральный директор компании был привлечён мировым судьёй судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ – "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с грубым нарушением лицензионных требований". Суд, учтя неоднократные нарушения, допущенные должностным лицом, дисквалифицировал генерального директора управляющей компании на 1 год»,
– сказали в прокуратуре.
Согласно открытым данным, генеральным директором управляющей организации является Виктор Старокожев.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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