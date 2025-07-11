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Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурге огласили приговор подростку, обвиняемому в убийстве подруги и её матери.
Напомним, молодой человек приревновал девушку к своему брату и учинил расправу сначала над ней, а затем и над её матерью, когда женщина вернулась с работы. Также он зарезал их собаку, а потом украл телефоны и банковские карты.
Государственный обвинитель запрашивал для него 9 лет 11 месяцев лишения свободы.
Там также добавили, что суд постановил освободить молодого человека от отбытия наказания за кражу (158 УК РФ) и убийство собаки (245 УК РФ) из-за истечения срока давности привлечение к головной ответственности. Таким образом он будет отбывать наказание только за убийство – пункты «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ.
Его приятелю, который вместе со своим другом потратил деньги с украденных банковских карточек, а потом рассказал о случившемся его старшему брату, назначили 3 года 6 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
Также судом были удовлетворены иски потерпевших.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, молодой человек приревновал девушку к своему брату и учинил расправу сначала над ней, а затем и над её матерью, когда женщина вернулась с работы. Также он зарезал их собаку, а потом украл телефоны и банковские карты.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии»,
– сообщили в пресс-службе судов области.
Государственный обвинитель запрашивал для него 9 лет 11 месяцев лишения свободы.
Там также добавили, что суд постановил освободить молодого человека от отбытия наказания за кражу (158 УК РФ) и убийство собаки (245 УК РФ) из-за истечения срока давности привлечение к головной ответственности. Таким образом он будет отбывать наказание только за убийство – пункты «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ.
Его приятелю, который вместе со своим другом потратил деньги с украденных банковских карточек, а потом рассказал о случившемся его старшему брату, назначили 3 года 6 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
Также судом были удовлетворены иски потерпевших.
Приговор в законную силу не вступил.
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