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Почти 10 лет запросило Гособвинение зарезавшему девушку и её мать подростку в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Гособинение запросило для молодого человека, обвиняемого в убийстве из ревности девушки и её матери в 13 ноября 2023 года в Екатеринбурге почти десять лет лишения свободы.
Напомним, по версии следствия, юноша, 2007 года рождения, увидел подругу в окне её квартиры вместе со своим старшим братом и, решив, что она ему изменяет, учинил над ней расправку, когда девушка осталась одна. Затем он убил собаку, которая была в квартире, и её мать, когда женщина вернулась с работы.
Позже с банковских карточек погибших исчезли около 40 тысяч рублей. Следствие читает, что подросток потратил деньги вместе со своим другом во время прогулки. Кроме этого, его обвиняют в краже мобильных телефонов.
Парню было предъявлено обвинение в трёх преступлениях: убийство двух лиц, одного из которых было совершенно с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ); кража с причинением значительного ущерба, а также кража с банковского счёта (чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ). Согласно заключению эксперта, он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.
Его другу, 2005 года рождения, вменяют только кражу с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ранее сообщалось, что именно он после прогулки сообщил о том, что произошло старшему брату приятеля, а уже тот рассказал всё полиции.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить юноше, 2007 года рождения, 9 лет 11 месяцев лишения свободы, а его другу, 2005 года рождения, – 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.
Напомним, по версии следствия, юноша, 2007 года рождения, увидел подругу в окне её квартиры вместе со своим старшим братом и, решив, что она ему изменяет, учинил над ней расправку, когда девушка осталась одна. Затем он убил собаку, которая была в квартире, и её мать, когда женщина вернулась с работы.
Позже с банковских карточек погибших исчезли около 40 тысяч рублей. Следствие читает, что подросток потратил деньги вместе со своим другом во время прогулки. Кроме этого, его обвиняют в краже мобильных телефонов.
Парню было предъявлено обвинение в трёх преступлениях: убийство двух лиц, одного из которых было совершенно с целью скрыть другое преступление (пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); жестокое обращение с животными (ч. 1 ст. 245 УК РФ); кража с причинением значительного ущерба, а также кража с банковского счёта (чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ). Согласно заключению эксперта, он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.
Его другу, 2005 года рождения, вменяют только кражу с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ранее сообщалось, что именно он после прогулки сообщил о том, что произошло старшему брату приятеля, а уже тот рассказал всё полиции.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить юноше, 2007 года рождения, 9 лет 11 месяцев лишения свободы, а его другу, 2005 года рождения, – 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.
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