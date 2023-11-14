Возрастное ограничение 18+
В столице Урала 16-летний юноша зарезал свою девушку и ее мать
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В столице Урала 16-летней подросток из ревности к своему старшему брату зарезал 14-летнюю девушку, с которой был в отношениях, и ее мать, когда та вернулась с работы.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, парень увидел своего старшего брата курящим из окна квартиры его подруги, когда проходил мимо, вследствие чего он стал подозревать свою девушку в измене. Накануне вечером он накинулся на нее с ножом.
После этого, как утверждается, он забрал у матери своей подруги банковскую карту, запер квартиру на ключ и ушел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем. Тот, притворившись, что никому не расскажет, дождался, когда они расстанутся, и сразу же позвонил старшему брату юноши, а тот в свою очередь передал информацию полиции.
По факту произошедшего Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По данным ТАСС, в ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и заключения его под стражу.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, парень увидел своего старшего брата курящим из окна квартиры его подруги, когда проходил мимо, вследствие чего он стал подозревать свою девушку в измене. Накануне вечером он накинулся на нее с ножом.
«Трижды ударил в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери. Ее воспитывала только мама – чтобы та не узнала о произошедшем, выжидал в квартире и убил женщину, когда вернулась с работы»,
– пишет издание.
После этого, как утверждается, он забрал у матери своей подруги банковскую карту, запер квартиру на ключ и ушел гулять с другом, которому рассказал о произошедшем. Тот, притворившись, что никому не расскажет, дождался, когда они расстанутся, и сразу же позвонил старшему брату юноши, а тот в свою очередь передал информацию полиции.
По факту произошедшего Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По данным ТАСС, в ближайшее время решится вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и заключения его под стражу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге соседский пес напал на девочку с собачкой
14 ноября 2023
14 ноября 2023
На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина
08 ноября 2023
08 ноября 2023