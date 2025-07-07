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Осуждённому по статье о «педофилии» екатеринбургскому тренеру Ражеву отказали в УДО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд отказал 87-летнему тренеру Николаю Ражеву из Екатеринбурга, осуждённого по статье о «педофилии», в условно-досрочном освобождении.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в апреле этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство Ражева об УДО, но не нашёл оснований его удовлетворить.
На постановление суда адвокатом Николая Ражева была подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию. Однако и в Свердловском областном суде в УДО было отказано.
Напомним, в октябре 2023 года Чкаловский районный суд признал заслуженного тренера по настольному теннису виновным в «насильственных действиях сексуализированного характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч.4 ст.132). Основаниями для обвинения стали слова его малолетней воспитанницы.
Защита наставила на том, что девочка оговорила бывшего наставника, обидевшись на него из-за того, что он выгнал её с тренировки. Однако суд решил, что Ражев виновен и назначил ему 2 года колонии строгого режима (прокуратура просила 7 лет). Приговор пытались обжаловать, но Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в апреле этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство Ражева об УДО, но не нашёл оснований его удовлетворить.
На постановление суда адвокатом Николая Ражева была подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию. Однако и в Свердловском областном суде в УДО было отказано.
Напомним, в октябре 2023 года Чкаловский районный суд признал заслуженного тренера по настольному теннису виновным в «насильственных действиях сексуализированного характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч.4 ст.132). Основаниями для обвинения стали слова его малолетней воспитанницы.
Защита наставила на том, что девочка оговорила бывшего наставника, обидевшись на него из-за того, что он выгнал её с тренировки. Однако суд решил, что Ражев виновен и назначил ему 2 года колонии строгого режима (прокуратура просила 7 лет). Приговор пытались обжаловать, но Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.
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