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Осуждённому по статье о «педофилии» екатеринбургскому тренеру Ражеву отказали в УДО

11.47 Пятница, 11 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Суд отказал 87-летнему тренеру Николаю Ражеву из Екатеринбурга, осуждённого по статье о «педофилии», в условно-досрочном освобождении.

Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в апреле этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство Ражева об УДО, но не нашёл оснований его удовлетворить.

На постановление суда адвокатом Николая Ражева была подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию. Однако и в Свердловском областном суде в УДО было отказано.

Напомним, в октябре 2023 года Чкаловский районный суд признал заслуженного тренера по настольному теннису виновным в «насильственных действиях сексуализированного характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч.4 ст.132). Основаниями для обвинения стали слова его малолетней воспитанницы.

Защита наставила на том, что девочка оговорила бывшего наставника, обидевшись на него из-за того, что он выгнал её с тренировки. Однако суд решил, что Ражев виновен и назначил ему 2 года колонии строгого режима (прокуратура просила 7 лет). Приговор пытались обжаловать, но Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:48 Банк ДОМ.РФ и компания «Практика» восстановят памятник архитектуры в центре Екатеринбурга
19:41 18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Свердловской области
19:40 Подельница Пенсионера осуждена в Нижнем Тагиле за сбыт наркотиков
19:31 В планетарии екатеринбургского музея расскажут про инопланетян
19:20 Снимавшего на видео свои преступления неонациста суд в Екатеринбурге приговорил к 17 годам колонии
19:14 Из девяти вчерашних свердловских пожаров только два пришлись на жилой сектор
18:02 Природоохранная прокуратура выявила незаконную вырубку возле посёлка Черноисточинск
17:32 Глава СК заинтересовался нарушением жилищных прав умершей в 2022 году екатеринбурженки
16:50 Труп женщины обнаружили на ленте мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле после разгрузки мусоровоза
16:48 Мэрия потребовала у «Атомстройкомплекса» остановить опасную стройку в Екатеринбурге
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