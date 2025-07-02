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В полиции рассказали о задержании подозреваемого в организации похищений в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В главном управлении МВД по Свердловской области рассказали о задержании 35-летнего мужчины, который, по версии следствия, возглавлял банду, подозреваемую в похищении несовершеннолетних и вымогательстве в Каменске-Уральском.
Накануне ему предъявили обвинение в похищении одного подростка в ноябре 2024 года и ещё двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также в вымогательстве у молодого человека в июле 2024 года. По версии следствия, похищенных против воли держали на автомойке на улице Карла Маркса, где к ним применяли физическое насилие и издевались над ними.
Именно на этой автомойке издевались на двумя девушками. Тогда, напомним, было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, а в прокуратуре сообщили, что с подростками, глумившимися над девушками, была проведена разъяснительно-профилактическая работа.
Позже последовал ряд задержаний по подозрению в похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), принуждении к действиям сексуального характера (133 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (139 УК РФ) и хулиганстве (213 УК РФ). Задержанных после предъявления обвинений отправляли в СИЗО.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, сыщики выяснили, что подозреваемый в организации похищений, о которых идёт речь, тайно жил на съёмной квартире в Верх-Исетском районе Екатеринбурга и пользовался арендованной Mazda, чтобы передвигаться по городу. В итоге, когда он решил отправиться в поездку вновь, его подкараулили на улице Юмашева и там же «приняли». Задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБР из регионального управления Росгвардии.
Он также рассказал, что в «послужном списке» задержанного есть судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но тогда всё обошлось без реального лишения свободы. Также, по данным Горелых, в своих кругах задержанного звали как «Дядя Саша».
Сейчас, по двум статьям УК РФ, по которым он фигурирует в качестве обвиняемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Накануне ему предъявили обвинение в похищении одного подростка в ноябре 2024 года и ещё двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также в вымогательстве у молодого человека в июле 2024 года. По версии следствия, похищенных против воли держали на автомойке на улице Карла Маркса, где к ним применяли физическое насилие и издевались над ними.
Именно на этой автомойке издевались на двумя девушками. Тогда, напомним, было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, а в прокуратуре сообщили, что с подростками, глумившимися над девушками, была проведена разъяснительно-профилактическая работа.
Позже последовал ряд задержаний по подозрению в похищении (126 УК РФ), вымогательстве (163 УК РФ), принуждении к действиям сексуального характера (133 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (139 УК РФ) и хулиганстве (213 УК РФ). Задержанных после предъявления обвинений отправляли в СИЗО.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, сыщики выяснили, что подозреваемый в организации похищений, о которых идёт речь, тайно жил на съёмной квартире в Верх-Исетском районе Екатеринбурга и пользовался арендованной Mazda, чтобы передвигаться по городу. В итоге, когда он решил отправиться в поездку вновь, его подкараулили на улице Юмашева и там же «приняли». Задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБР из регионального управления Росгвардии.
«Сопротивления оказать и ретироваться он не успел. Полиция доставила задержанного гражданина нашим коллегам в СК России для допроса и дачи показаний»,
– рассказал Валерий Горелых.
Он также рассказал, что в «послужном списке» задержанного есть судимость за причинение средней тяжести вреда здоровью, но тогда всё обошлось без реального лишения свободы. Также, по данным Горелых, в своих кругах задержанного звали как «Дядя Саша».
Сейчас, по двум статьям УК РФ, по которым он фигурирует в качестве обвиняемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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