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Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вожатого из санатория «Соколиный камень» в Первоуральске Дмитрия Воложанина, которого обвинили в домогательствах к детям, признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Напомним, о том, что вожатому предъявили обвинение, стало известно ещё в ноябре прошлого года. В СМИ сообщалось, что перед этим сразу пятеро детей, отдыхавших в санатории в разные смены с августа по декабрь 2023 года, рассказали своим родителям о домогательствах со стороны мужчины. Сам вожатый всё отрицал.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, Воложанин ввёл для мальчиков систему поощрений, суть которой заключалась в том, что за различные поблажки (возможность есть чипсы и конфеты, а также пользоваться телефоном) юношам предлагалось выполнять физические упражнения в одних трусах или без них. Такие «занятия», как утверждаются, проводились ночью наедине. Жертвами стали трое мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Свою вину бывший вожатый признал частично, сказали в пресс-службе.
Кроме этого, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних на срок 10 лет. Также с осуждённого собираются взыскать 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим.
Приговор пока не вступил в законную силу. На обжалования у сторон есть 15 суток.
Напомним, о том, что вожатому предъявили обвинение, стало известно ещё в ноябре прошлого года. В СМИ сообщалось, что перед этим сразу пятеро детей, отдыхавших в санатории в разные смены с августа по декабрь 2023 года, рассказали своим родителям о домогательствах со стороны мужчины. Сам вожатый всё отрицал.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, Воложанин ввёл для мальчиков систему поощрений, суть которой заключалась в том, что за различные поблажки (возможность есть чипсы и конфеты, а также пользоваться телефоном) юношам предлагалось выполнять физические упражнения в одних трусах или без них. Такие «занятия», как утверждаются, проводились ночью наедине. Жертвами стали трое мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Свою вину бывший вожатый признал частично, сказали в пресс-службе.
«Совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. Свердловский областной суд признан Дмитрий Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 5 статьи 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,
– сообщили в облсуде.
Кроме этого, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних на срок 10 лет. Также с осуждённого собираются взыскать 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим.
Приговор пока не вступил в законную силу. На обжалования у сторон есть 15 суток.
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