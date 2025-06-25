Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям

«Совокупности представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. Свердловский областной суд признан Дмитрий Воложанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 5 статьи 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,