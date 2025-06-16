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Обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге подросткам вновь продлили содержание в СИЗО
Фото: Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга вновь продлили содержание под стражей трём подросткам, которых обвиняют в подготовке теракта.
Постановлениями суда мера пресечения продлена до 10 октября 2025 года включительно, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, двум молодым людям вменяют подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранение взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.
Ранее также сообщалось о задержании подростка, который, как полагает следствие, был связан с обвиняемыми. С одним из них, по версии следствия, он напал незнакомому им мужчину.
Постановлениями суда мера пресечения продлена до 10 октября 2025 года включительно, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, двум молодым людям вменяют подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранение взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.
Ранее также сообщалось о задержании подростка, который, как полагает следствие, был связан с обвиняемыми. С одним из них, по версии следствия, он напал незнакомому им мужчину.
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