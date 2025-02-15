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В Екатеринбурге обвиняемым в подготовке теракта подросткам продлили содержание в СИЗО
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили меру пресечения трём подросткам, которым вменяют приготовление к теракту.
Как сообщает Свердловской областной суд, ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу были рассмотрены Ленинским районным судом Екатеринбурга.
Постановления суда пока в законную силу не вступили.
Напомним, что двое подростков обвиняются в приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.
Как сообщает Свердловской областной суд, ходатайства следственных органов о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу были рассмотрены Ленинским районным судом Екатеринбурга.
«Постановлениями суда от 19 и 20 февраля 2025 года несовершеннолетним продлен срок содержания под стражей до 21 июня 2025 года включительно»,
– сказали в областном суде.
Постановления суда пока в законную силу не вступили.
Напомним, что двое подростков обвиняются в приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ) и хранении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Третьему юноше инкриминируется совершение теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.) – по версии следствия, он причастен к поджогу полицейской машины 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.
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