Экс-замглавы Дегтярска во время госслужбы управлял сразу несколькими коммерческими фирмами





— рассказал свидетель. «Когда поставил на учёт, возвращался обратно, позвонил Андрею Сергеевичу (Ильину — прим. ред.), сказал, что машина готова, на учёт поставлена. Он сказал: позвонит Вадим Олегович, дай ему машину покататься»,

Автомобиль Audi Q6, на котором задержали Пильникова

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

6 мая в Кировском суде Екатеринбурга, в основном, шла речь о роли замглавы Андрея Ильина (находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий — часть 3 статьи 286 УК РФ). Мэр Дегтярска Пильников, как ранее сообщили в областной прокуратуре, получил от своего заместителя взятку больше 890 тысяч рублей, а также автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей. Взятка предполагалась за общее покровительство и «сокрытие факта того, что заместитель главы лично и через доверенное лицо управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам».В суде допросили представителей этих коммерческих организаций. Правда, их показания о роли чиновника в управлении коммерческой структурой несколько разнятся...Так, по словам сотрудницы-экономиста, которая ранее работала в компании «Проект Строй Сити», Ильин в этой организации «никакую должность не занимал» и не имел своего кабинета, но при этом регулярно там появлялся и «периодически давал указания», напрямую или через непосредственного руководителя. Эти указания подчинёнными исполнялись. При этом, по словам экономиста, она знала, что Ильин занимал пост заместителя главы города. Коммерческие организации он, с её слов, «стратегически поддерживал» и осуществлял «общее руководство», что, как подчеркнула свидетельница, для неё являются равнозначными понятиями.Другой свидетель по делу был более конкретен. Алексей Безусов, бывший руководитель этой компании, заявил в суде, что Андрей Ильин был «фактическим руководителем», занимался развитием организации и финансовыми вопросами. Сам же свидетель в финансовые дела компании, с его слов, не вникал, в том числе в детали контракта по строительству водовода в Дегтярске.К слову, именно Безусов забирал из автоцентра Audi Q6, предназначенную для Пильникова (в качестве взятки, как считает следствие), и ставил её на учёт. Это делалось по просьбе Ильина, утверждает свидетель. После Безусов передал главе Дегтярска саму машину, ключи и пакет документов. Подробности он рассказал в суде.При этом он признался, что в том момент… расстроился. Он рассчитывал, что машина была предназначена «для него и для организации», так как накануне, с его слов, его рабочий автомобиль, на котором он постоянно передвигался, был продан.Затем Безусов созвонился и встретился с Пильниковым. «Вадим Олегович подошёл к машине, сел, посмотрел, завёл. Красивая машина. Поехал. Потом спросил документы, они были в бардачке. Больше вопросов не было», — рассказал свидетель, добавив, что дальнейшая судьба машины ему неизвестна. Также, по его словам, он не интересовался, почему машина была передана именно Пильникову. «Сказали отдай покататься — я отдал покататься».Добавим, что авто приобреталось в лизинг через другую компанию, причём договор основывался только на словах, доверии и «хороших взаимоотношениях». Оплата по лизингу была приостановлена несколько месяцев назад. Теперь компания, которая приобрела авто, стала должником.Напомним фигурантов этого дела: мэр Дегтярска Вадим Пильников (теперь с приставкой экс), его бывший заместитель Андрей Ильин (от него, а также от владельца строительной компании Саррафа Мамедова, по версии следствия, глава получал взятки), второй бывший заместитель главы Виктор Солдатов (следствие считает его посредником), а также бывший член правительства Свердловской области Сергей Гайда (также, по версии СК, был посредником).Ранее Пильников заключил досудебное соглашение. Предположительно, он дал показания на других лиц — уже о других коррупционных преступлениях.