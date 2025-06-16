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Глава СК потребовал доклад о похищении девочки-подростка на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал, чтобы ему доложили о ходе уголовного расследования в связи с похищением несовершеннолетней девочкой на Урале.
Ранее издание Е1.ru сообщало, что 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга, которую искали больше недели, нашли в Челябинске. По словам отца девочки, туда её увёз 24-летний молодой человек иностранного гражданства. Он с ними жил по соседству.
«Следственными органами СКР по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ – "похищение человека". Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее издание Е1.ru сообщало, что 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга, которую искали больше недели, нашли в Челябинске. По словам отца девочки, туда её увёз 24-летний молодой человек иностранного гражданства. Он с ними жил по соседству.
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