Глава СК потребовал доклад о похищении девочки-подростка на Урале

«Следственными органами СКР по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ – "похищение человека". Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах»,