Возрастное ограничение 18+
Главе СК доложат о ходе уголовного дела о «самоуправстве» застройщика в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал актуальную информацию о ходе уголовного дела о «самоуправстве» застройщика в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что женщина с ребёнком и пожилым отцом была вынуждена покинуть частное домовладение из-за того, что их дом сначала отключили от коммунальных ресурсов, а потом группа лица, предположительно, действующая в интересах строительной компании, разрушила их дом. На его месте планируется строительство жилого комплекса. Другого жилья у семьи нет.
После того как на ситуацию обратил внимание Бастрыкин, в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ – «самоуправство», подчеркивают в Следкоме.
Сейчас глава СК требует актуальный доклад.
Ранее сообщалось, что женщина с ребёнком и пожилым отцом была вынуждена покинуть частное домовладение из-за того, что их дом сначала отключили от коммунальных ресурсов, а потом группа лица, предположительно, действующая в интересах строительной компании, разрушила их дом. На его месте планируется строительство жилого комплекса. Другого жилья у семьи нет.
После того как на ситуацию обратил внимание Бастрыкин, в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ – «самоуправство», подчеркивают в Следкоме.
Сейчас глава СК требует актуальный доклад.
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад с актуальной информацией о проведенных в рамках уголовного дела следственных действиях»,
– сообщили в центральном аппарате ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
04 июня 2025
04 июня 2025
Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
04 июня 2025
04 июня 2025