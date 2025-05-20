Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело о жестокой расправе над жителем Режа передали в Свердловский областной суд
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела об жестоком убийстве в Реже. По версии следствия, молодые люди, обвиняемые в преступлении, сначала избили, а потом сожгли местного жителя.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, молодым людям, 2003 и 2004 годов рождения, было предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство с особой жестокостью, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
По данным следствия, в ночь на 18 января обвиняемые, покинув бар, где распивали спиртное, вступили в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Молодые люди предъявили незнакомцу претензии, а потом стали издеваться над ним и избивать. Сначала мужчину били руками и ногами, а потом ударили бутылкой по голове и несколько раз ранили его ножом. После этого потерпевшего, истекающего кровью, перетащили в малолюдное место, где забросали его же одеждой и досками, которые нашли рядом, и подожгли. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть потерпевшего наступила в результате причинённых ему ножевых ранений, осложнившейся массивной кровопотерей. Однако следствие полагает, что мужчина мог быть жив, когда его стали сжигать.
Александр Шульга также подчеркнул, что в отношении обвиняемых были проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические, криминалистические и психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых, последние из которых показали, что молодые люди могли и могут осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а, следовательно, оснований для принудительных мер медицинского характера нет.
Уголовное дело передали в Свердловской областной суд.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что оба обвиняемых ранее не были судимы.
Теперь молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта на данный момент остаются под стражей.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, молодым людям, 2003 и 2004 годов рождения, было предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство с особой жестокостью, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
По данным следствия, в ночь на 18 января обвиняемые, покинув бар, где распивали спиртное, вступили в конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Молодые люди предъявили незнакомцу претензии, а потом стали издеваться над ним и избивать. Сначала мужчину били руками и ногами, а потом ударили бутылкой по голове и несколько раз ранили его ножом. После этого потерпевшего, истекающего кровью, перетащили в малолюдное место, где забросали его же одеждой и досками, которые нашли рядом, и подожгли. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть потерпевшего наступила в результате причинённых ему ножевых ранений, осложнившейся массивной кровопотерей. Однако следствие полагает, что мужчина мог быть жив, когда его стали сжигать.
Александр Шульга также подчеркнул, что в отношении обвиняемых были проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические, криминалистические и психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых, последние из которых показали, что молодые люди могли и могут осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а, следовательно, оснований для принудительных мер медицинского характера нет.
Уголовное дело передали в Свердловской областной суд.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что оба обвиняемых ранее не были судимы.
«Первый из них – молодой человек, 2004 года рождения, работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 года рождения, комплектовщиком на складе коммерческого предприятия»,
– сказал полковник Горелых.
Теперь молодым людям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта на данный момент остаются под стражей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ревдинец ответит перед судом за убийство сестры
22 мая 2025
22 мая 2025