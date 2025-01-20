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Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
Фото: прокуратура Свердловской области, Свердловский областной суд.
Режевской городской суд избрал меру пресечения для двух молодых людей 20 и 21 лет, обвиняемых в убийстве местного жителя.
Напомним, 18 января утром прохожие заметили в гаражах сожжённый труп. Позже по подозрению в убийстве и попытке скрыть преступления были задержаны молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. У одного из них нашли нож, которым было совершено убийство, а у второго банковскую карту погибшего.
Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 17 марта 2025 года включительно, сообщили в областном суде.
Напомним, 18 января утром прохожие заметили в гаражах сожжённый труп. Позже по подозрению в убийстве и попытке скрыть преступления были задержаны молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. У одного из них нашли нож, которым было совершено убийство, а у второго банковскую карту погибшего.
Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 17 марта 2025 года включительно, сообщили в областном суде.
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