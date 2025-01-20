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Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта

11.11 Вторник, 21 января 2025
Фото: прокуратура Свердловской области, Свердловский областной суд.
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Режевской городской суд избрал меру пресечения для двух молодых людей 20 и 21 лет, обвиняемых в убийстве местного жителя.

Напомним, 18 января утром прохожие заметили в гаражах сожжённый труп. Позже по подозрению в убийстве и попытке скрыть преступления были задержаны молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. У одного из них нашли нож, которым было совершено убийство, а у второго банковскую карту погибшего.

Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 17 марта 2025 года включительно, сообщили в областном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
20:39 Почти 30 пожаров ликвидировали свердловские пожарные в уикэнд
20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
18:52 Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии
18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
16:06 Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
14:53 ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
14:28 В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
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