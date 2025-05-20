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Очередной «бегунок» будет отвечать перед судом в Екатеринбурге за хищение шести миллионов рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать местный житель, 2005 года рождения. Молодого человека обвиняют в участии в мошеннической схеме по обману пожилых людей в роли «курьера», или «бегунка».
По версии следствия, парень приходил за деньгами, которые ему передавали обманутые телефонными мошенниками пенсионеры, после чего он перечислял их своим нанимателям, оставляя свою долю себе. В результате его действий сумма ущерба, причинённая пожилым людям, превысила шесть миллиона рублей. Из них, как отметили в прокуратуре области, более двух миллионов удалось вернуть.
Свою вину молодой человек признал в полном объёме.
Его дело будут рассматривать в Кировском районном суде.
Ранее дела «бегунков» рассматривали в Верхней Салде и в Нижнем Тагиле.
По версии следствия, парень приходил за деньгами, которые ему передавали обманутые телефонными мошенниками пенсионеры, после чего он перечислял их своим нанимателям, оставляя свою долю себе. В результате его действий сумма ущерба, причинённая пожилым людям, превысила шесть миллиона рублей. Из них, как отметили в прокуратуре области, более двух миллионов удалось вернуть.
Свою вину молодой человек признал в полном объёме.
Его дело будут рассматривать в Кировском районном суде.
Ранее дела «бегунков» рассматривали в Верхней Салде и в Нижнем Тагиле.
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