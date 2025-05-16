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Фигуранта дела о похищении девушек в Каменске-Уральске оставили под стражей
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
Одного из фигурантов дела о похищении девушек в Каменске-Уральском, над которыми издевались на автомойке, не стали отпускать из СИЗО. Речь идёт о Иване Петрове.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 28 апреля 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему содержание под стражей до по 4 июля 2025 года. На это решение адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Напомним, Петрову вменяют похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетних (пункты «а», «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ).
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 28 апреля 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему содержание под стражей до по 4 июля 2025 года. На это решение адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил избрать для подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.
Напомним, Петрову вменяют похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетних (пункты «а», «в», «д», «ж» части 2 статьи 126 УК РФ).
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