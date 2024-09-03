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Подозреваемый в убийстве девочки из Нижнего Тагила признался в преступлении
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила признался в преступлении и рассказал, что перед совершённом изнасиловал школьницу.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина изрядно выпил, после чего, как сообщается, решил заглянуть домой к отцу пятиклассницы, но того дома не оказалось. Дверь открыла девочка, её он позвал на чай, а так, вероятно, постеснялась отказать. После этого он изнасиловал. Чтобы школьница ничего не смогла рассказать о том, что с ней случилось, он отвёл её в подвал, где и задушит, пишет Е1, ссылаясь на свой источник.
Ожидается, что завтра, 5 сентября Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу.
Официально комментариев по поводу признания в убийстве мужчины в МВД и СК пока не давали.
Ранее Следком сообщал, что подозреваемого хотят отправить на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина изрядно выпил, после чего, как сообщается, решил заглянуть домой к отцу пятиклассницы, но того дома не оказалось. Дверь открыла девочка, её он позвал на чай, а так, вероятно, постеснялась отказать. После этого он изнасиловал. Чтобы школьница ничего не смогла рассказать о том, что с ней случилось, он отвёл её в подвал, где и задушит, пишет Е1, ссылаясь на свой источник.
Ожидается, что завтра, 5 сентября Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит ходатайство следствия о заключении его под стражу.
Официально комментариев по поводу признания в убийстве мужчины в МВД и СК пока не давали.
Ранее Следком сообщал, что подозреваемого хотят отправить на судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
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