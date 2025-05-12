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В Нижнем Тагиле передали в суд дело бросившей на скамейки новорождённого сына матери
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело женщины, которая, родив мальчика, оставила его замерзать на скамейке. О завершении расследования дела сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, малыша обнаружили утром 4 марта возле подъезда жилого дома на улице Красноармейской. Местный житель заметил на скамейке свёрток одеяла и, подойдя поближе, увидел завёрнутого в него младенца. Мужчина тут же сообщил о ребёнке в экстренные службы, и лишь благодаря этому жизнь малыша оказалась спасена.
Через некоторое время удалось найти саму мать. Её нашли по образцу ДНК, взятого у малыша.
Следствие полагает, что мать таким образом собиралась убить своего сына, так как осознавала, что ребёнок, оставленный на улице в холодное время года, может погибнуть.
Напомним, малыша обнаружили утром 4 марта возле подъезда жилого дома на улице Красноармейской. Местный житель заметил на скамейке свёрток одеяла и, подойдя поближе, увидел завёрнутого в него младенца. Мужчина тут же сообщил о ребёнке в экстренные службы, и лишь благодаря этому жизнь малыша оказалась спасена.
Через некоторое время удалось найти саму мать. Её нашли по образцу ДНК, взятого у малыша.
Следствие полагает, что мать таким образом собиралась убить своего сына, так как осознавала, что ребёнок, оставленный на улице в холодное время года, может погибнуть.
«В ходе допроса женщина призналась в содеянном»,
– сообщили в СК.
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