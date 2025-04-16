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Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК

15.32 Четверг, 17 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председателю СК доложат о результатах расследования уголовного дела об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ.

«Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


Напомним, после сообщения об избиении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство.

Когда точно избили девушку – точно не известно. О произошедшем стало известно днём 16 апреля 2025, когда видео стали публиковать в телеграм-каналах. Также точно не ясно, на парковке какого торгового центра это произошло. По данным СМИ, девушку избивали на парковке «Гринвича», но в самом торговом центре не нашли на записях с видеокамер этот момент. Есть вероятность, что драка произошла в слепой зоне для видеонаблюдения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
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20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
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17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
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16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
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