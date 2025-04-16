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Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председателю СК доложат о результатах расследования уголовного дела об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ.
Напомним, после сообщения об избиении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство.
Когда точно избили девушку – точно не известно. О произошедшем стало известно днём 16 апреля 2025, когда видео стали публиковать в телеграм-каналах. Также точно не ясно, на парковке какого торгового центра это произошло. По данным СМИ, девушку избивали на парковке «Гринвича», но в самом торговом центре не нашли на записях с видеокамер этот момент. Есть вероятность, что драка произошла в слепой зоне для видеонаблюдения.
«Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, после сообщения об избиении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство.
Когда точно избили девушку – точно не известно. О произошедшем стало известно днём 16 апреля 2025, когда видео стали публиковать в телеграм-каналах. Также точно не ясно, на парковке какого торгового центра это произошло. По данным СМИ, девушку избивали на парковке «Гринвича», но в самом торговом центре не нашли на записях с видеокамер этот момент. Есть вероятность, что драка произошла в слепой зоне для видеонаблюдения.
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