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СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге

13.38 Среда, 16 апреля 2025
Кадр из видео: «Zloy Ekb Шок 18+»
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В Екатеринбурге группа молодых людей избила девушку. В СМИ сообщается, что это произошло на парковке «Гринвича».

Видео избиением опубликовали в телеграм-канале «Zloy Ekb Шок 18+». Когда было снято это видео, точно неизвестно. На кадрах видно, как девушку сначала колотят по голове руками, а потом начинают бить ногами, пока она жмётся к стене и пытается закрыться от ударов.

По данным ресурса, конфликт произошёл из-за денежного долга и личных разногласий.

В УМВД по Екатеринбургу Вечерним ведомостям сообщили, что ранее в полицию сообщений и заявлений об инциденте не поступало.

«Информация была зарегистрирована в отделе полиции №5. Полиция установит личности участников конфликта и примет соответствующие меры»,

– сказали в полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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12:04 «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
11:13 В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
10:53 Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
10:06 Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
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18:03 Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
17:49 В Артёмовском на улице Мира между двумя грузовиками зажало легковушку
16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
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