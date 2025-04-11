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СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Zloy Ekb Шок 18+»
В Екатеринбурге группа молодых людей избила девушку. В СМИ сообщается, что это произошло на парковке «Гринвича».
Видео избиением опубликовали в телеграм-канале «Zloy Ekb Шок 18+». Когда было снято это видео, точно неизвестно. На кадрах видно, как девушку сначала колотят по голове руками, а потом начинают бить ногами, пока она жмётся к стене и пытается закрыться от ударов.
По данным ресурса, конфликт произошёл из-за денежного долга и личных разногласий.
В УМВД по Екатеринбургу Вечерним ведомостям сообщили, что ранее в полицию сообщений и заявлений об инциденте не поступало.
Видео избиением опубликовали в телеграм-канале «Zloy Ekb Шок 18+». Когда было снято это видео, точно неизвестно. На кадрах видно, как девушку сначала колотят по голове руками, а потом начинают бить ногами, пока она жмётся к стене и пытается закрыться от ударов.
По данным ресурса, конфликт произошёл из-за денежного долга и личных разногласий.
В УМВД по Екатеринбургу Вечерним ведомостям сообщили, что ранее в полицию сообщений и заявлений об инциденте не поступало.
«Информация была зарегистрирована в отделе полиции №5. Полиция установит личности участников конфликта и примет соответствующие меры»,
– сказали в полиции.
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