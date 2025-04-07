После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело

– говорится в сообщении свердловского СК.

«Днём 16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра в Екатеринбурге несколько подростков избили девочку, снимая происходящее на видео. возбуждено уголовное дело о хулиганстве – статья 213 УК РФ»,