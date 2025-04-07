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После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после избиения девушки на парковке одного из торговых центров города.
Сейчас следователи ищут возможных очевидцев. Также ведомство намерено выяснить, насколько серьёзно могла пострадать девушка.
Дополнено (18.00 16 апреля 2025 года): В «Гринвиче», на парковке которого, как ранее сообщалось, произошёл инцидент, заявили, что проверили записи на видеокамерах, но не нашли кадров с дракой. Администрация торгового центра также заверила, что охрана оперативно реагирует на конфликты, уточнив, что они всё равно не могут «приставить охранника к каждому».
«Днём 16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра в Екатеринбурге несколько подростков избили девочку, снимая происходящее на видео. возбуждено уголовное дело о хулиганстве – статья 213 УК РФ»,
– говорится в сообщении свердловского СК.
Сейчас следователи ищут возможных очевидцев. Также ведомство намерено выяснить, насколько серьёзно могла пострадать девушка.
Дополнено (18.00 16 апреля 2025 года): В «Гринвиче», на парковке которого, как ранее сообщалось, произошёл инцидент, заявили, что проверили записи на видеокамерах, но не нашли кадров с дракой. Администрация торгового центра также заверила, что охрана оперативно реагирует на конфликты, уточнив, что они всё равно не могут «приставить охранника к каждому».
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