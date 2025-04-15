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В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
В Красногорском районном суде Каменска-Уральского повторно вынесли приговор по делу об убийстве в клубе Joy в августе 2023 года.
Напомним, убийство стало итогом конфликта между посетителями ночного заведения. После перепалки началась драка, во время которой выстрелом из пистолета в голову был убит 29-летний боксёр Александр Максимов, а его товарища, пытавшегося предотвратить преступление, ранили в живот. Фигурантами дела стали Олег Бабушкин, который, по версии следствия, застрелил спортсмена, и Сергей Мальцев, выстреливший в живот его другу.
В июле 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Бабушкина виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и отправил его в колонию строго режима на 13 лет, а Мальцева признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицу, выполнявшему общественный долг, с применением оружия, за что он получил 3 года в исправительной колонии общего режима.
Тогда присяжные признали Мальцева признали невиновным в пособничестве в убийстве, с чем не согласился прокурор. В итоге дело отправили на новое рассмотрение.
Как рассказали в Свердловском областном суде, при новом рассмотрении уголовного дела заседание также прошло с участием присяжных заседателей, которые, как и в прошлый раз, признали Сергея Мальцева виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и невиновным в пособничестве при убийстве.
Красногорский районный суд учёл вердикт присяжных, и признал его виновным по пунктам «б», «з» части 2 статьи 112 УК РФ, назначив 2 года 10 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступит в законную силу.
В отношении Бабушкина производство по делу было приостановлено в связи с заключением контракта с МО РФ, добавили в суде.
Напомним, убийство стало итогом конфликта между посетителями ночного заведения. После перепалки началась драка, во время которой выстрелом из пистолета в голову был убит 29-летний боксёр Александр Максимов, а его товарища, пытавшегося предотвратить преступление, ранили в живот. Фигурантами дела стали Олег Бабушкин, который, по версии следствия, застрелил спортсмена, и Сергей Мальцев, выстреливший в живот его другу.
В июле 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Бабушкина виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и отправил его в колонию строго режима на 13 лет, а Мальцева признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью лицу, выполнявшему общественный долг, с применением оружия, за что он получил 3 года в исправительной колонии общего режима.
Тогда присяжные признали Мальцева признали невиновным в пособничестве в убийстве, с чем не согласился прокурор. В итоге дело отправили на новое рассмотрение.
Как рассказали в Свердловском областном суде, при новом рассмотрении уголовного дела заседание также прошло с участием присяжных заседателей, которые, как и в прошлый раз, признали Сергея Мальцева виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и невиновным в пособничестве при убийстве.
Красногорский районный суд учёл вердикт присяжных, и признал его виновным по пунктам «б», «з» части 2 статьи 112 УК РФ, назначив 2 года 10 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступит в законную силу.
В отношении Бабушкина производство по делу было приостановлено в связи с заключением контракта с МО РФ, добавили в суде.
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