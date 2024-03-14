В Каменске-Уральском вынесли приговор по делу об убийстве спортсмена

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 15 марта, в Красногорском районном суде Каменска-Уральского вынесли приговору по делу об убийстве спортсмена и ранении очевидца в кафе-клубе, в котором между осуждёнными и погибшим случился конфликт.Убийство, о котором идёт речь, произошло в ночь с 11 на 12 августа 2023 года. Там один из осуждённых в компании друзей и знакомых отмечал свой день рождения. Примерно в 03.30 между ним и потерпевшим спортсменом произошёл словесный конфликт, быстро перешедший в драку. Сначала он ударил его в голову, а потом сбил с ног, сделав подсечку. После этого он достал пистолет и выстрелил несколько раз в область головы. Остановить драку пытался один из очевидцев, но как-либо вмешаться ему не позволил другой осуждённый, который потом также достал пистолет и выстрелил свидетелю убийства в живот.В результате происшествия первый потерпевший скончался на месте происшествия, а второй получил огнестрельное ранение, которое эксперты расценили как вред здоровью средней тяжести.Осуждённому, застрелившему спортсмена, суд назначил 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев, а второму, который выстрелил в очевидца, – 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.