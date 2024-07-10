Дело об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском вернули на новое рассмотрение

– сообщили в областном суде.

«Прокурором на приговор было подано апелляционное представление в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев доводы апелляционного представления, заслушав стороны по делу, отменила приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского и вернула дело на новое рассмотрение в тот же суд со стадии формировании коллегии присяжных заседателей»,