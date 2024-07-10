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Дело об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском вернули на новое рассмотрение
Иллюстрация: Юлия Медведева
Свердловский областной суд отменил решение Красногорского районного суда по уголовному делу об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском, где застрелили спортсмена, и вернул его на новое рассмотрение.
Речь идёт об убийстве, которое произошло в августе прошлого года в ночном клубе «Joy», где между посетителями заведения конфликт. Словесная перепалка быстро превратилась в драку, во время которой выстрелом из пистолета в голову был убит 29-летний боксёр Александр Максимов, а его товарища, пытавшегося предотвратить преступление, ранили в живот.
Тогда следствием было возбуждено уголовное дело на Олега Бабушкина, который застрелил спортсмена, и Сергея Мальцева, по версии следствия, помешавшего свидетелю заступаться за своего товарища и затем выстрелившего ему в живот.
Приговором Красногорского районного суда Каменска-Уральского Олег Бабушкин был признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и отправлен на 13 лет в исправительную колонию строго режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Сергея Мальцева же признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении лица, выполнявшего общественный долг, с применением оружия. За это ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Мальцева признали «невиновным в пособничестве в убийстве в связи с непричастностью к совершению преступления». За ним признали право на реабилитацию.
Прокурор не согласился с такой позицией и подал апелляционное представление в Свердловский областной суд.
Речь идёт об убийстве, которое произошло в августе прошлого года в ночном клубе «Joy», где между посетителями заведения конфликт. Словесная перепалка быстро превратилась в драку, во время которой выстрелом из пистолета в голову был убит 29-летний боксёр Александр Максимов, а его товарища, пытавшегося предотвратить преступление, ранили в живот.
Тогда следствием было возбуждено уголовное дело на Олега Бабушкина, который застрелил спортсмена, и Сергея Мальцева, по версии следствия, помешавшего свидетелю заступаться за своего товарища и затем выстрелившего ему в живот.
Приговором Красногорского районного суда Каменска-Уральского Олег Бабушкин был признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и отправлен на 13 лет в исправительную колонию строго режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Сергея Мальцева же признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении лица, выполнявшего общественный долг, с применением оружия. За это ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Мальцева признали «невиновным в пособничестве в убийстве в связи с непричастностью к совершению преступления». За ним признали право на реабилитацию.
Прокурор не согласился с такой позицией и подал апелляционное представление в Свердловский областной суд.
«Прокурором на приговор было подано апелляционное представление в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев доводы апелляционного представления, заслушав стороны по делу, отменила приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского и вернула дело на новое рассмотрение в тот же суд со стадии формировании коллегии присяжных заседателей»,
– сообщили в областном суде.
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