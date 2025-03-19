Глава СК потребовал доклад о конфликте школьниц в Екатеринбурге

– говорится в сообщении Информационного центра СК.

«Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя свердловского СК Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,