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Глава СК потребовал доклад о конфликте школьниц в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК заинтересовался конфликтом между школьницами, который произошёл 20 марта в Екатеринбурге. Глава ведомства запросил по этому делу доклад.
Вероятно, речь идёт о расправе одной из девочек над своей сверстницей, которая произошла недалеко от школы №147, во дворах на Новой Сортировке. По факту конфликта между школьницами, напомним, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство.
Там также сообщается, что конфликт произошёл якобы между девочками из семей мигрантов.
Вероятно, речь идёт о расправе одной из девочек над своей сверстницей, которая произошла недалеко от школы №147, во дворах на Новой Сортировке. По факту конфликта между школьницами, напомним, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ – хулиганство.
«Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя свердловского СК Богдана Францишко доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Информационного центра СК.
Там также сообщается, что конфликт произошёл якобы между девочками из семей мигрантов.
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