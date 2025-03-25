Возрастное ограничение 18+
В СМИ опубликовали ещё одно видео с расправой школьниц над сверстницами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» опубликовал ещё одно видео, на котором школьницы избивают сверстниц. Предположительно, на этих кадрах присутствуют те же девочки, которые фигурировали на другом подобном видео.
Как сообщает ресурс, видео прислали анонимно. На кадрах, судя по всему, происходят расправы, заснятые в разных местах и в разное время. Вместе они смонтированы под песню в виде клипа.
Где и когда были сняты эти видео – неизвестно.
Напомним, всё началось с одного видео, которое школьница, предположительно, участвовавшая в издевательствах над сверстницей, опубликовала у себя в социальных сетях. В итоге видео попало в СМИ и привлекло внимание прокуратуры и СК.
Официально новые видео с расправой школьниц в полиции, СК и прокуратуре не комментировали.
Как сообщает ресурс, видео прислали анонимно. На кадрах, судя по всему, происходят расправы, заснятые в разных местах и в разное время. Вместе они смонтированы под песню в виде клипа.
«С собой они брали парней от 18 до 20 лет для устрашения и помощи в расправах»,
– пишет телеграм-канал, ссылаясь на знакомых с ситуацией.
Где и когда были сняты эти видео – неизвестно.
Напомним, всё началось с одного видео, которое школьница, предположительно, участвовавшая в издевательствах над сверстницей, опубликовала у себя в социальных сетях. В итоге видео попало в СМИ и привлекло внимание прокуратуры и СК.
Официально новые видео с расправой школьниц в полиции, СК и прокуратуре не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
19 марта 2025
19 марта 2025