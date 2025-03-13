В Реже «накрыли» крупную нарколабораторию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники МВД и ФСБ провели спецоперацию по пресечению деятельности подпольной нарколаборатории. В результате из незаконного оборота изъято более 80 килограммов синтетических наркотиков, что эквивалентно миллионам потенциальных доз.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операция проходила в городе Реж и прилегающем районе. Первым звеном в раскрытии схемы стал автомобиль «Газель», задержанный оперативниками. В термобудке среди ведёр с мастикой обнаружили 65 свертков с запрещёнными веществами. След вскоре привёл силовиков в село Останино, где был задержан 41-летний житель Башкирии, арендовавший складское помещение.В ходе обысков на складе, ранее принадлежавшем кондитерской фабрике, оперативники нашли лабораторное оборудование и химические вещества. По заключению экспертов, изъятое вещество является производным N-метилэфедрона общей массой 81,5 килограмм. Также конфисковано более 150 литров прекурсоров.Согласно данным следствия, поставки сырья осуществлялись через транспортные компании, а заказчики получали информацию о грузе через мессенджеры. Для конспирации сбыт наркотиков маскировался под поставки строительных смесей.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. По решению суда он заключён под стражу.