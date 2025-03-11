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В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-экзаменатора ГИБДД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать бывший инспектор регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, обвиняемый во взяточничестве (ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, он обратился к своим знакомым с предложением найти тех, кто захочет заплатить, чтобы получить положительную оценку на экзамене на получение водительских прав. В итоге нашлись три человека, которые хотели беспроблемно сдать на права. В сумме от них обвиняемый получил 140 тысяч рублей, и позже «помог» им получить хорошую оценку.
Теперь экс-инспектору ГИБДД грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре области.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении посредника было прекращено, так как он активно содействовал следствию.
По версии следствия, он обратился к своим знакомым с предложением найти тех, кто захочет заплатить, чтобы получить положительную оценку на экзамене на получение водительских прав. В итоге нашлись три человека, которые хотели беспроблемно сдать на права. В сумме от них обвиняемый получил 140 тысяч рублей, и позже «помог» им получить хорошую оценку.
Теперь экс-инспектору ГИБДД грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре области.
В ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении посредника было прекращено, так как он активно содействовал следствию.
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