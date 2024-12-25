В Нижнем Тагиле осудили женщину за смертельное избиение мужа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор 46-летней местной жительнице за преступление, повлёкшее смерть её супруга. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ей назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Как сообщает СК России по Свердловской области, трагедия произошла 5 октября 2023 года в доме подсудимой. В ходе конфликта с мужем женщина нанесла ему множественные удары руками и табуретом, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время.В рамках расследования проведён комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую, а также дактилоскопическую. Следователи допросили свидетелей и обвиняемую, проверили её показания на месте происшествия и осмотрели улики. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.