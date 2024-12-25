Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле осудили женщину за смертельное избиение мужа
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор 46-летней местной жительнице за преступление, повлёкшее смерть её супруга. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ей назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как сообщает СК России по Свердловской области, трагедия произошла 5 октября 2023 года в доме подсудимой. В ходе конфликта с мужем женщина нанесла ему множественные удары руками и табуретом, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время.
В рамках расследования проведён комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую, а также дактилоскопическую. Следователи допросили свидетелей и обвиняемую, проверили её показания на месте происшествия и осмотрели улики. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Как сообщает СК России по Свердловской области, трагедия произошла 5 октября 2023 года в доме подсудимой. В ходе конфликта с мужем женщина нанесла ему множественные удары руками и табуретом, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался спустя непродолжительное время.
В рамках расследования проведён комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую, а также дактилоскопическую. Следователи допросили свидетелей и обвиняемую, проверили её показания на месте происшествия и осмотрели улики. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор
25 декабря 2024
25 декабря 2024
Жительница Нижнего Тагила осуждена за продажу наркотиков
20 декабря 2024
20 декабря 2024
Сожителю убитой жительницы Нижнего Тагила предъявили обвинение
27 декабря 2024
27 декабря 2024
Утопившей подругу жительнице Кушвы вынесли приговор
20 декабря 2024
20 декабря 2024