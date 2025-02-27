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В Свердловском областном суде вынесли приговор об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти
Фото: прокуратура Свердловской области
В Свердловском областном суде сегодня, 3 марта, вынесли приговор по уголовному делу о разборках в бильярдном зале букмекерской конторы в Сысерти, в результате которой один человек погиб, а другого с тяжёлыми травмами увезли в больницу.
Виновными по этому делу были признаны восемь человек. Их в зависимости от роли и степени участия признали виновными по трём статьям УК РФ – части 2 статьи 105 (убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по сговору), части 3 статьи 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по сговору, в отношении двух и более лиц) и статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
Областной суд назначил участникам разборки от 4 лет до 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 лет.
По версии следствии, напомним, инцидент начался с бытовой ссоры между местными жителями Константином Стародубом и Андраником Ферре. Стародуб, затаив обиду, собрал группу знакомых и назначил встречу 2 апреля 2023 года в букмекерской конторе «БетБум» под предлогом мирного урегулирования спора, но переговоры закончились дракой.
Виновными по этому делу были признаны восемь человек. Их в зависимости от роли и степени участия признали виновными по трём статьям УК РФ – части 2 статьи 105 (убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по сговору), части 3 статьи 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по сговору, в отношении двух и более лиц) и статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
Областной суд назначил участникам разборки от 4 лет до 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 лет.
«Семеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В отношении одного из осужденных принято решение об освобождении от наказания, он освобождён в зале судебного заседания»,
– сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствии, напомним, инцидент начался с бытовой ссоры между местными жителями Константином Стародубом и Андраником Ферре. Стародуб, затаив обиду, собрал группу знакомых и назначил встречу 2 апреля 2023 года в букмекерской конторе «БетБум» под предлогом мирного урегулирования спора, но переговоры закончились дракой.
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