В букмекерской конторе в Сысерти забили насмерть человека





– заявил старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга. «По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области полковника юстиции Анатолия Дмитриевича Надбитова расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел и создана следственная группа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысерти в букмекерской конторе в бильярдном зале на улице Орджоникидзе группа неизвестных избила двух человек, в результате чего один из пострадавших скончался на месте происшествия, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент, о котором идет речь произошел накануне, 2 апреля, в 22.38. На данный момент сотрудники уголовного розыска и следователи СКР просматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причастных к убийству.Подчеркивается, что ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.